"Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером"
Фото: twitter.com/juventusfc
В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Ювентус" в тяжелейшем матче одолел "Интер".
Открыл счет в матче Криштиану Роналду, добив мяч в ворота после своего же нереализованного пенальти. Спустя 10 минут Ромелу Лукаку с пенальти восстановил паритет. Однако уже в компенсированное время первого тайма Хуан Куадрадо снова вывел туринцев вперед.
На 55-й минуте Родриго Бентанкур получил вторую желтую и оставил хозяев в меньшинстве. Драма в матче разыгралась под самый конец. "Интер" снова сравнял счет после автогола Джорджио Кьеллини. Однако через 5 минут Куадрадо забил пенальти и принес победу своей команде.
Благодаря победе "Ювентус" сместил "Наполи" с четвертого места, но неаполитанцы проведут свой матч завтра.
"Ювентус" - "Интер" 3:2
Голы: Роналду, 24 - 1:0, Лукаку (пен), 35 - 1:1, Куадрадо, 45 - 2:1, Кьеллини (аг), 83 - 2:2, Куадрадо (пен), 88 - 3:2
"Ювентус": Шченсны, Данило, Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Рабьо, Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 58), Бентанкур, Кьеза (Демирал, 70), Роналду (Мората, 70).
"Интер": Ханданович, Хакими, Шкриньяр, Бастони (Весино, 80), Дармиан (Перишич, 46), Эриксен (Сенси, 73), Барелла, Брозович, де Врей, Мартинес, Лукаку.
Удаления: Бентанкур (55), Брозович (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17