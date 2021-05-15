"Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером"

Фото: twitter.com/juventusfc

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Ювентус" в тяжелейшем матче одолел "Интер".

Открыл счет в матче Криштиану Роналду, добив мяч в ворота после своего же нереализованного пенальти. Спустя 10 минут Ромелу Лукаку с пенальти восстановил паритет. Однако уже в компенсированное время первого тайма Хуан Куадрадо снова вывел туринцев вперед.

На 55-й минуте Родриго Бентанкур получил вторую желтую и оставил хозяев в меньшинстве. Драма в матче разыгралась под самый конец. "Интер" снова сравнял счет после автогола Джорджио Кьеллини. Однако через 5 минут Куадрадо забил пенальти и принес победу своей команде.

Благодаря победе "Ювентус" сместил "Наполи" с четвертого места, но неаполитанцы проведут свой матч завтра.

"Ювентус" - "Интер" 3:2

Голы: Роналду, 24 - 1:0, Лукаку (пен), 35 - 1:1, Куадрадо, 45 - 2:1, Кьеллини (аг), 83 - 2:2, Куадрадо (пен), 88 - 3:2

"Ювентус": Шченсны, Данило, Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Рабьо, Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 58), Бентанкур, Кьеза (Демирал, 70), Роналду (Мората, 70).

"Интер": Ханданович, Хакими, Шкриньяр, Бастони (Весино, 80), Дармиан (Перишич, 46), Эриксен (Сенси, 73), Барелла, Брозович, де Врей, Мартинес, Лукаку.

Удаления: Бентанкур (55), Брозович (90).

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