"Ювентус" в экономном режиме добывает победу на "Фиорентиной"

Пятый тур чемпионата Италии по футболу подарил болельщикам несколько довольно интригующий противостояний. В одном из них туринский "Ювентус" принимал на своем стадионе "Фиорентину". Гости перед матчем располагались на 9-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 6 очков. "Бьяконери" были в лидирующей группе, а с учетом того, что "Интер" потерял очки, а "Наполи" предстоял сложнейший выезд в Рим, "Ювентус" имел все шансы возглавить турнирную таблицу в случае положительного исхода.

Вторым номером начали матч "фиалки", столкнувшись со стартовым натиском хозяев поля. Самым активным из туринцев на первых минутах был Пауло Дибала, и вскоре он получил свой шанс после фола на Манджукиче вблизи ворот "Фиорентины". Опасно пробил аргентинец со стандарта, однако совсем немного не хватило ему – мяч пролетел в опасной близости от ворот Спортьелло. Гости постепенно стали налаживать игру в атаке, однако их вылазки к чужим воротам ничем опасным не заканчивались.

В дальнейшем очень плотно играли футболисты "Фиорентины", практически ничего не позволяя "Ювентусу". Однако и об атаке чужих ворот "фиолетовые" напрочь забыли. В концовке тайма Игуаин, приняв мяч на дуге штрафной, развернулся и мощно выстрелил по воротам соперников, однако с рикошетом от защитника мяч полетел выше ворот. Ни одного удара в створ не было зафиксировано в первом тайме, и команды ушли на перерыв.

Второй тайм стартовал в схожей манере, однако уже через 7 минут после его начала оживил "Ювентус" игру своим голом. После подачи с правого фланга Игуаин немного не успел к мячу на правом углу вратарской, однако на дальней штанге Манджукич в падении головой замкнул передачу партнера – 1:0 в пользу хозяев. Оборонительная тактика "Фиорентины" дала сбой, и теперь ее футболистам просто необходимо было идти вперед.

В середине тайма случился очень интересный эпизод, по итогам которого гости остались в меньшинстве. Сбил Бадель слева Матюиди, и, как показалось арбитру, сделал он это в пределах штрафной площади. Сначала был назначен пенальти, однако затем рефери побежал смотреть видеоповтор. По итогам просмотра он изменил свое решение – штрафной и вторая желтая игроку "Фиорентины". Стоит заметить, что это решение было абсолютно верным.

В следующей атаке Манджукич мог оформлять дубль, однако не смог он удачно замкнуть прострел на дальней штанге. Через несколько минут Куадрадо мощно пробивал с правого угла штрафной – Спортьелло справился. Затем снова Манджукич оказался в одиночестве на дальней штанге после подачи с фланга, пробил Марио в противоход голикперу, но последний сумел парировать удар хорвата. На последних минутах вышедший на замену Жил Диаш пробивал из пределов штрафной по воротам Шченсны, однако накрыли его удар защитники хозяев. Заслуженная победа "Ювентуса", пусть и при довольно посредственной игре.

"Ювентус" – "Фиорентина" – 1:0

Голы: Манджукич, 52.

Удаление: Бадель, 66.

"Ювентус": Шченсны, Игуаин, Ругани, Бардзальи, Матюиди, Стураро, Куадрадо (Бернардески, 81), Асамоа, Бентанку, Манджукич, Дибала (Пьянич, 75).

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Гашпар, 51), Астори, Верету, Бадель, Бенасси (Жил Диаш, 62), Кьеза, Симеоне, Терео (Санчес, 69).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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