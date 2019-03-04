"Ювентус" в эмоциональном матче обыгрывает "Наполи" и делает огромный шаг к очередному скудетто

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"Ювентус" в эмоциональном матче обыгрывает "Наполи" и делает огромный шаг к очередному скудетто

В рамках 26 тура Серии "А" на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе сразились два лидера итальянского чемпионата – "Наполи" и "Ювентус". В первую очередь встреча понималась как битва авторитетов и престижа, так как турнирный аспект в ней напрочь отсутствовал. "Зебры" уже набрали 69 баллов после всего лишь 25 встреч и практически обеспечили себе чемпионский титул, а "партенопейцы" и от первого места отставали на 13 баллов, и перед третьим имели 8-очковый отрыв, который в Италии отыгрывается не так активно, как, например, в Англии. Одним словом, больших турнирных задач команды не решали, что, с одной стороны, могло сделать игру ленивой, а с другой – раскрепостить ее.

В первой половине первого тайма команды играли в динамичный и определенной степени равный футбол, пока "Наполи" своими же ногами не поломал ход игры. На 25 минуте Мерет и Малькюи решили поиграть в пас возле своих ворот, что привело к неудачному пасу правого защитника на вратаря, перехвату Роналду и фолу со стороны Мерета. Арбитр встречи Джанлука Рокки незамедлительно указал на одиннадцатиметровую точку и показал голкиперу красную карточку. Стандарт, который был назначен всего лишь в нескольких метрах от штрафной площади, подошел исполнять Пьянич и пробил только что вышедшего на замену Оспину: босниец обвел стенку, мяч полетел не точно в угол, но колумбийский вратарь его все равно не достал – 0:1.

Сразу после пропущенного мяча футболисты "Наполи" могли вернуться в игру. На 30 минуте длинный пас с центра поля нашел ноги Зелинского, который отклеился от защитника, прорвался в штрафную и с полуразворота пробивал в дальний угол, но мяч предательски ударился об штангу. Этот эпизод стал в некоторой мере ключевым, так как на второй тайм "партенопейцы" ушли с отставанием в 2 мяча, которое практически не отыгрывается у "Ювентуса" при неравных составах. На 39 минуте серия угловых привела к подачи Бернардески с правого фланга, которую точным ударом головой замкнул Эмре Джан – 0:2.

В самом начале второго тайма Миралем Пьянич решил немного пожалеть "Наполи", сыграв рукой в центре поля и получив за это желтую карточку. Этот "горчичник" оказался для боснийца вторым, и автор первого гола был вынужден уйти в раздевалку, подарив зрителям (в первую очередь, нейтральным) шанс на интригу. На 61 минуте этот шанс дал первые результаты. Лоренсо Инсинье обманул нескольких соперников на левом фланге и прострелил точно в центр вратарской, где Кальехон отклеился от Кьелини и первым касанием переправил мяч в сетку с нескольких метров – 1:1. Дальнейшее развитие событий нельзя назвать никак иначе как паника со стороны "Юве". "Партенопейцы" полностью забрали себе мяч, закрепились на чужой половине поля и регулярно пробивали по воротам Щесны. Единственная проблема заключалась в том, что все попытки забить гол либо разбивались об тела туринских защитников, либо об "молоко", в которое улетал игровой снаряд.

На 83 минуте "Наполи" мог полностью переворачивать игру и пожинать плоды своей активности во втором тайме. Алекс Сандро сыграл рукой в собственной штрафной, и арбитр, пересмотрев видеоповтор, указал на точку. К игровому снаряду подошел Лоренсо Инсинье, но мяч после его сильного выстрела в левый угол (направление удара вратарь, кстати, угадал) угодил в штангу и вылетел далеко за пределы штрафной. Нереализованый шанс убил настроение подопечных Карло Анчелотти, и к концу игры "партенопейцы" так и не смогли повторить свои подвиги и создать еще один момент, чтобы сравнять счет. В итоге "Юве" второй раз за сезон победил "Наполи" и уже практически официально оформил себе победу в чемпионате. Неаполитанцы же практически ничего не потеряли, но оставили очень много сил, так как в эмоциональном смысле игра получилась очень и очень насыщенной.

"Наполи" – "Ювентус" – 1:2

Голы: Пьянич, 28 (пен.) – 0:1; Джан, 39 – 0:2; Кальехон, 61 – 1:2.

Удаления: Мерет, 25; Пьянич, 47.

Незабитый пенальти: Инсинье, 84

"Наполи": Мерет – Малькюи (Мертенс, 46), Максимович, Кулибали, Хюсай – Зелински, Аллан, Руиз, Кальехон (Уна, 78) – Инсинье, Милик (Оспина, 27).

"Ювентус": Щесны – Канселу (Де Шильо, 61), Бонуччи, Кьелини, Сандро – Джан, Пьянич, Матюиди – Роналду, Бернардески (Дибала, 85), Манджукич (Бентанкур, 74).

Игорь Малиенко soccernews.ru

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