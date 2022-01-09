"Ювентус" в феерическом матче победил "Рому"

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"Ювентус" в феерическом матче победил "Рому"

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на выезде победил римскую "Рому" со счетом 3:1.

Победу туринцам принесли голы Пауло Дибалы, Мануэля Локателли, Деяна Кулушевски и Маттиа Де Шильо. В составе хозяев отличились Тэмми Абрахам, Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини.

"Ювентус", набрав 38 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 32 очками осталась на восьмой позиции.

"Рома" – "Ювентус" - 3:4 (1:1)
Голы: Абрахам, 11 - 1:0, Дибала, 18 - 1:1, Мхитарян, 48 - 2:1, Пеллегрини, 53 - 3:1, Локателли, 70 - 3:2, Кулусевски, 72 - 3:3, Де Шильо, 77 - 3:4

"Рома": Руй Патрисиу, Смоллинг, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Карлес Перес, 78), Кристанте, Пеллегрини (Майораль, 87), Мэйтленд-Найлз, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 71).

"Ювентус": Щесны, Ругани, де Лигт, Де Шильо, Локателли, Бентанкур (Артур, 63), Маккенни, Куадрадо, Дибала (Кьеллини, 82), Кин (Мората, 64), Кьеза (Кулусевски, 32).

Удаление: де Лигт (81).

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