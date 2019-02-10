"Ювентус" в гостях разгромил "Сассуоло" (видео голов)
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" ожидаемо уступил "Ювентусу". "Старая синьора" продолжает лидировать в чемпионате, а отрыв от "Наполи" составляет 11 очков.
"Сассуоло" - "Ювентус" 0:3
Голы: Хедира, 23 - 0:1, Роналду, 70 - 0:2, Джан, 86 - 0:3
"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Локателли, Сенси, Джуричич (Матри, 56), Бурабия (Маньянелли, 79), Берарди, Эль-Бабакар (Бога, 59).
"Ювентус": Щесны, Касерес, Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 66), Матюиди (Джан, 85), Бернардески (Дибала, 83), Манджукич, Роналду.
Предупреждения: Пьянич (6), Алекс Сандро (27), Маньяни (30), Бурабия (38).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Аталанта
|23
|38
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Милан
|22
|36
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9