"Ювентус" в гостях разгромил "Сассуоло" (видео голов)

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"Ювентус" в гостях разгромил "Сассуоло" (видео голов)

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" ожидаемо уступил "Ювентусу". "Старая синьора" продолжает лидировать в чемпионате, а отрыв от "Наполи" составляет 11 очков.

"Сассуоло" - "Ювентус" 0:3

Голы: Хедира, 23 - 0:1, Роналду, 70 - 0:2, Джан, 86 - 0:3

"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Локателли, Сенси, Джуричич (Матри, 56), Бурабия (Маньянелли, 79), Берарди, Эль-Бабакар (Бога, 59).

"Ювентус": Щесны, Касерес, Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 66), Матюиди (Джан, 85), Бернардески (Дибала, 83), Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Пьянич (6), Алекс Сандро (27), Маньяни (30), Бурабия (38).

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1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 23 43
4 Аталанта Аталанта 23 38
5 Рома Рома 23 38
6 Лацио Лацио 23 38
7 Милан Милан 22 36
8 Торино Торино 23 34
9 Сампдория Сампдория 23 33
10 Фиорентина Фиорентина 23 32
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 23 29
13 Дженоа Дженоа 23 25
14 СПАЛ СПАЛ 23 22
15 Кальяри Кальяри 22 21
16 Удинезе Удинезе 23 19
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19 Фрозиноне Фрозиноне 23 16
20 Кьево Кьево 23 9
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