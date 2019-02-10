"Ювентус" в гостях разгромил "Сассуоло" (видео голов)

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" ожидаемо уступил "Ювентусу". "Старая синьора" продолжает лидировать в чемпионате, а отрыв от "Наполи" составляет 11 очков.

"Сассуоло" - "Ювентус" 0:3

Голы: Хедира, 23 - 0:1, Роналду, 70 - 0:2, Джан, 86 - 0:3

"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Локателли, Сенси, Джуричич (Матри, 56), Бурабия (Маньянелли, 79), Берарди, Эль-Бабакар (Бога, 59).

"Ювентус": Щесны, Касерес, Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 66), Матюиди (Джан, 85), Бернардески (Дибала, 83), Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Пьянич (6), Алекс Сандро (27), Маньяни (30), Бурабия (38).

Читайте также: "Аталанта", "Торино" и "Фрозиноне" добыли победы в своих матчах. | http://soccernews.ru