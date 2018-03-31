"Ювентус" в концовке матча дожимает "Милан" и укрепляет лидерство в Серии А

Поздним субботним вечером программа 30-го тура в итальянской Серии А завершался противостоянием "Ювентуса" и "Милана". Центральный матч игрового дня обещал быть крайне интересным. Обе команды нуждаются в очках, хотя и решают немного разные задачи. Фаворитом встречи считались туринцы, но в тоже время многие признавали, что "россонери" способны дать бой действующему чемпиону.

В дебютном отрезке поединка оборона гостей на удивление многое позволяла игрокам "Старой синьоры" в атаке. Так на 6-й минуте Игуаин прицельно стрелял издалека в верхний угол ворот. Доннарумме пришлось изрядно потрудиться, чтобы укротить мяч. А через две минуты "Милан" и вовсе зевнул выпад соперника через центр. Кьеллини пасом со своей половины поля нашел перед штрафной Дибалу, а тот принял мяч, развернулся и левой отправил мяч точно в угол. Голкипер "россонери" немного запоздал с прыжком и через мгновение вынимал мяч из сетки – 1:0.

Однако развития успеха от "Ювентуса" не последовало. Напротив, гости взяли игру в свои руки и довольно быстро могли отквитать гол. Если кто-нибудь в тот момент сказал, что следующий удар в створ ворот "Милана" команда Массимилиано Аллегри исполнит только через 70 минут, никто не поверил бы.

Тем временем команда Дженнаро Гаттузо обязана была сравнивать результат. Чалханоглу сделал прекрасный навес в штрафную, а оттуда, казалось, наверняка со второго этажа головой пробил Андре Силва. Однако мяч срикошетил от газона и перелетел через перекладину.

Впрочем, своей настойчивостью "россонери" заслужили гол. Снова стандарт и снова Чалханоглу закрутил мяч в штрафную "Ювентуса". В гуще игроков подключившийся на подачу Бонуччи смог поймать мяч на голову и неотразимо для Буффона пробить в угол – 1:1. Впервые у болельщиков "Старой Синьоры" не было повода радоваться после гола Леонардо.

Пропущенный гол, ровно как и контроль мяча "Милана" явно озадачили Массимилиано Аллегри, который в перерыве усилил атакующие действия своей команды выходом на поле Дугласа Косты. Однако первыми во втором тайме могли отличиться гости. На 54-й минуте Чалханоглу решился на удар с дальней дистанции и едва не сломал перекладину ворот "Ювентуса". Откровенно повезло туринцам.

В дальнейшем команда Дженнаро Гаттузо действовала больше на контратаках, позволив тем самым хозяевам поля постепенно нарастить давление на ворота Доннаруммы. Лишь раз "Милан" имел реальный шанс огорчить Буффона, когда Бонавентура, избежав офсайдной ловушки, пробивал мощно и точно с острого угла. Но сфера пролетела в метре от девятки.

А вот "Ювентус" все чаще гостил во владениях гостей. Сначала перспективный штрафной не использовал Пьянич. А на 79-й минуте туринцам все же удалось вскрыть оборону "россонери". С левого фланга выдал Хедира зрячий пас на дальнюю штангу, где защитники "Милана" оставили в одиночестве Куадрадо. Тот ударом головой в противоход голкиперу поразил дальний угол – 2:1.

С этого момента команда Массимилиано Аллегри уже не дала ни единого шанса сопернику. А под конец матча даже укрепила успех. Разогнали хозяева атаку левым флангом усилиями Дугласа Косты и Дибалы, после чего покатил аргентинец сферу аккурат на Хедиру, а тот выстрелил в ближний угол метров с 15-ти – 3:1.

"Ювентус" добывает важные три очка и теперь на четыре пункта опережает "Наполи" в таблице. И если не произойдет чудо, туринцы снова станут чемпионами.

"Ювентус" – "Милан" – 3:1

Голы: Дибала, 8 – 1:0. Бонуччи, 28 – 1:1. Куадрадо, 79 – 2:1. Хедира, 87 – 3:1.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бенатиа, Лихтштайнер (Дуглас Коста, 46), Асамоа, Пьянич (Бентанкур, 75), Матюиди (Куадрадо, 61), Хедира, Дибала, Игуаин.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Билья (Монтоливо, 76), Кессье, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу (Кутроне, 80), Андре Силва (Калинич, 65).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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