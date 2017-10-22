"Ювентус" в меньшинстве разгромил "Удинезе" благодаря хет-трику Хедиры
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях был сильнее "Удинезе". Хет-триком в этом поединке неожиданно отметился полузащитник туринского клуба Сами Хедира. Стоит отметить, что "Юве" с середине первой половины играл в меньшинстве из-за удаления Марио Манджукича.
"Удинезе" – "Ювентус" - 2:6 (1:2)
Голы: Перица, 8 - 1:0, Самир, 14 (автогол) - 1:1, Хедира, 20 - 1:2, Ларангейра, 47 - 2:2, Ругани, 52 - 2:3, Хедира, 59 - 2:4, Хедира, 87 - 2:5, Пьянич, 90 - 2:6
"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир (Пеццелла, 67), Аднан (Ларсен, 72), Нюйтинк, де Пауль, Хадльвредссон, Фофана, Янкто, Перица (Байич, 82), Лопес.
"Ювентус": Буффон, Ругани, Алекс Сандро, Лихтштайнер (Бернардески, 89), Кьеллини, Куадрадо (Бардзальи, 79), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Дуглас Коста, 68), Игуаин.
Удаление: Манджукич (26).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|9
|25
|2
|Интер Милан
|9
|23
|3
|Ювентус
|9
|22
|4
|Лацио
|9
|22
|5
|Рома
|8
|18
|6
|Сампдория
|8
|17
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|9
|14
|9
|Фиорентина
|9
|13
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Милан
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|12
|13
|Сассуоло
|9
|8
|14
|Дженоа
|9
|6
|15
|Удинезе
|9
|6
|16
|Кальяри
|9
|6
|17
|Хеллас Верона
|9
|6
|18
|Кротоне
|9
|6
|19
|СПАЛ
|9
|5
|20
|Беневенто
|9
|0