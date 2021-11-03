"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов туринский "Ювентус" на своем поле победил петербургский "Зенит" со счетом 4:2.
Победу итальянскому клубу принесли дубль Пауло Дибалы, голы Федерико Кьезы и Альваро Мораты. За "Зенит" "отличился" Леонардо Бонуччи, который забил гол в свои ворота, а также голом отметился Сердар Азмун.
"Ювентус" Италия – "Зенит" Россия - 4:2 (1:1)
Голы: Дибала, 11 - 1:0, Бонуччи, 26 (автогол) - 1:1, Дибала, 58 (с пенальти) - 2:1, Кьеза, 73 - 3:1, Мората, 82 - 4:1, Азмун, 90+2 - 4:2
"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Кьеза, Мората, Дибала, Бернардески (Рабьо, 80).
"Зенит": Крицюк, Ловрен, Ракицкий (Дзюба, 75), Чистяков, Караваев (Малком, 59), Сутормин, Барриос, Мостовой (Круговой, 59), Вендел, Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 75).
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