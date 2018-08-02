"Ювентус" в серии пенальти обыграл команду Звезд МЛС

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"Ювентус" в серии пенальти обыграл команду Звезд МЛССегодня туринский "Ювентус" в товарищеском матче в серии послематчевых пенальти обыграл команду всех звезд американской МЛС.

Звезды МЛС - "Ювентус" - 1:1, по пен. - 3:5

Голы: Фавилли, 21 - 0:1, Мартинес, 26 - 1:1.

Звезды МЛС: Гузан (Стеффен, 46), Мурильо (Зуси, 46), Лонг (Паркхерст, 62), Симан (Хеджес, 46), Кальво (Дэвис, 33), Адамс (Дос Сантос, 33), Ринг (Санчес, 46), Вела (Элис, 46), Альмирон (Валери, 46), Пьятти (Барко, 35), Мартинес (Джовинко, 32).

"Ювентус": Щенсны (Перин, 46), Канселу (Ди Пардо, 74), Ругани, Барцальи (Бенатиа, 46), Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Хедира (Фагиоли, 46), Пьянич (Фернандес, 46), Джан (Кастанос, 46), Бернардески (Клеменца, 46), Фавилли (Бельтрам, 46), Перейра (Беруатто, 65).

Напомним, "Ювентус" определился с потенциальной заменой для Пьянича. | soccernews.ru

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11 Сассуоло 38 43
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15 Болонья 38 39
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