"Ювентус" в серии пенальти обыграл команду Звезд МЛС
Сегодня туринский "Ювентус" в товарищеском матче в серии послематчевых пенальти обыграл команду всех звезд американской МЛС.
Звезды МЛС - "Ювентус" - 1:1, по пен. - 3:5
Голы: Фавилли, 21 - 0:1, Мартинес, 26 - 1:1.
Звезды МЛС: Гузан (Стеффен, 46), Мурильо (Зуси, 46), Лонг (Паркхерст, 62), Симан (Хеджес, 46), Кальво (Дэвис, 33), Адамс (Дос Сантос, 33), Ринг (Санчес, 46), Вела (Элис, 46), Альмирон (Валери, 46), Пьятти (Барко, 35), Мартинес (Джовинко, 32).
"Ювентус": Щенсны (Перин, 46), Канселу (Ди Пардо, 74), Ругани, Барцальи (Бенатиа, 46), Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Хедира (Фагиоли, 46), Пьянич (Фернандес, 46), Джан (Кастанос, 46), Бернардески (Клеменца, 46), Фавилли (Бельтрам, 46), Перейра (Беруатто, 65).
Напомним, "Ювентус" определился с потенциальной заменой для Пьянича. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21