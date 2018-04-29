"Ювентус" в шаге от "золота": "Наполи" крупно уступает "Фиорентине"

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"Ювентус" в шаге от "золота": "Наполи" крупно уступает "Фиорентине"

Один из центральных поединков 35-го тура итальянской Серии А проходил на стадионе "Артемио Франки", где "Фиорентина" принимала "Наполи". Для обеих команд матч имел важнейшее значение, ведь "фиалки" все еще претендуют на 6-е место в турнирной таблице, которое даст право выступить в квалификации Лиги Европы, а неаполитанцы продолжают борьбу за Скудетто, и терять очки не имели право.

В связи с этим встреча ожидалась упорной, но футбол иногда преподносит неожиданные повороты. Так было и в этот вечер. Уже на 6-й минуте гости остались в меньшинстве, при этом в ворота "Наполи" был назначен пенальти. Правда после просмотра видеоповтора Паоло Маццолени отменил свое же решение и вынес мяч за пределы штрафной южан. Но красная карточка все же осталась в пассиве Кулибали. В ключевом эпизоде матча защитник "Наполи" не успел за оппонентом и махнул ногой мимо мяча, врезав по корпусу Джованни Симеоне – грубый фол на линии штрафной. Арбитр хотел было ограничиться "горчичником", но тут же решил показать Калиду красную карточку.   

Но этим эпизод не закончился. Хозяева поля получили право на перспективный стандарт. К мячу подошел Верету и пробил сильно, но во вратарский угол – Рейна отбил мяч, выручив свою команду.

Эта горячая трехминутка повлияла на действия игроков обеих команд. Теперь соперникам нужно было перестраиваться под новые реалии матча. А Сарри даже сделал вынужденную замену, укрепив защитную линию.

Но это не сильно помогло гостям. Привыкнув к роли лидера встречи "Фиорентина" все чаще появлялась у ворот Рейны, и на 34-й минуте счет был открыт. Бираги со своей половины поля пальнул мяч вперед, получился отличный пас на Симеоне, который слева ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера "Наполи" – 1:0. С этим перевесом "фиалок" команды и ушли на перерыв, который очень необходим был гостям, ведь команда Маурицио Сарри так и не смогла оправиться от шока.

Пауза пошла на пользу "Наполи" и в дебюте второй половины матча южане впервые ударили в створ. Гамшик перевел мяч с фланга на Мертенса, тот пробил не сильно, но точно в руки Спортьелло.

Но это был лишь эпизод. Стоило "Фиорентине" прибавить в активности, как неаполитанцы снова отошли на свою половину поля. Создавалось впечатление, что второй гол "фиалок" снимет все вопросы в матче. И он состоялся в середине второго тайма. Подавали угловой хозяева поля, Альбиоль неуклюже попытался вынести мяч, но сфера стала добычей Джованни Симеоне, который с трех метров вогнал снаряд в сетку – 2:0. 

Сразу после этого игроки "Наполи" фактически выбросили белый флаг и уже не помышляли об атаке. Игра перешла в спокойное русло, по которому команды откровенно доигрывали. И, тем не менее, еще один гол болельщики на "Артемио Франки" увидели. Неугомонный Симеоне убежал на рандеву с Рейной и пробил в дальний – 3:0.

Таким образом "Наполи" отстает от "Ювентуса" на четыре очка. Что ж, шансы на то, что "золотая" гонка все же продлится до последнего тура – крайне невелики.  

"Фиорентина" – "Наполи" – 3:0

Голы: Д.Симеоне, 34 – 1:0. Д.Симеоне, 62 – 2:0. Д.Симеоне, 90+3 – 3:0.

"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Песселья, Лорини (Гашпар, 62), Бираги, Верету, Бадель (Кристофоро, 84), Бенасси, Сапонара (Эйссерик, 74), Симеоне, Кьеза.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Жоржиньо (Тонелли, 10), Гамшик (Зелиньски, 58), Аллан, Кальехон, Инсинье, Мертенс (Милик, 58).

Удаление: Кулибали, 6.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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комментарии
Zach

М-да. Сами создали интригу и сами почти убили)

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