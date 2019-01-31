"Ювентус" в срочном порядке ищет защитника

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"Ювентус" в срочном порядке ищет защитника

Туринский "Ювентус" в срочном порядке ищет защитника. Команда из-за травм потеряла Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи, поэтому арендой Мартина Касереса в данной ситуации уже не обойдёшься.

Как сообщает Football Italia, "старая синьора" проявляет интерес к центрбеку "Пармы" Бруну Алвешу, за которого придётся выложить не менее 2 миллионов евро.

37-летний португалец выступает за "крестоносцев" с июля 2018 года, сыграл 20 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.

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