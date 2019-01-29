"Ювентус" в третий раз подписал одного и того же игрока

Уругвайский защитник Мартин Касерес в третий раз за свою карьеру перешел в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

"Ювентус" арендовал уругвайца у "Лацио" сроком на полгода. Сумма трансфера составила 600 тысяч евро. Ранее Касерес уже играл за "Ювентус" с 2009 по 2010 годы, а также с 2012 по 2016 годы.

31-летний Касерес выступал за "Лацио" с 2018 года, провел за клуб 10 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Дефенсор", "Вильярреал", "Рекреативо", "Барселону", "Севилью", "Саутгемптон" и "Верону". За сборную Уругвая сыграл 86 матчей и забил четыре мяча. Пятикратный чемпион Италии, чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Чемпионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет три миллиона евро.

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