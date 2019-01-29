"Ювентус" в третий раз подписал одного и того же игрока
Уругвайский защитник Мартин Касерес в третий раз за свою карьеру перешел в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.
"Ювентус" арендовал уругвайца у "Лацио" сроком на полгода. Сумма трансфера составила 600 тысяч евро. Ранее Касерес уже играл за "Ювентус" с 2009 по 2010 годы, а также с 2012 по 2016 годы.
31-летний Касерес выступал за "Лацио" с 2018 года, провел за клуб 10 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Дефенсор", "Вильярреал", "Рекреативо", "Барселону", "Севилью", "Саутгемптон" и "Верону". За сборную Уругвая сыграл 86 матчей и забил четыре мяча. Пятикратный чемпион Италии, чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Чемпионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет три миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8