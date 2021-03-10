"Ювентус" в третий раз подряд вылетел из Лиги Чемпионов от клуба не из топ-4 лиги

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"Ювентус" в третий раз подряд вылетел из Лиги Чемпионов от клуба не из топ-4 лиги

Туринский "Ювентус" в третий раз вылетел из Лиги Чемпионов от клуба, чемпионат которого не входит в топ-4 в рейтинге УЕФА.

В нынешнем сезоне "Ювентус" проиграл в 1/8 финала португальскому "Порту" (1:2, 3:2), в прошлом сезона на той же стадии вылетел от французского "Лиона" (0:1, 2:1), а два года назад потерпел поражение от голландского "Аякса" (1:1, 1:2).

В последний раз итальянский клуб вылетал от клуб из топ-4 чемпионата в сезоне-2017/18. Тогда "Ювентус" в четвертьфинале проиграл мадридскому "Реалу" (0:3, 3:1).

Не пропустите: "Ювентус" с Роналду в третий раз подряд не сумел пройти дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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