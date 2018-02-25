"Ювентус" в Турине сразится с "Аталантой"

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"Ювентус" в Турине сразится с "Аталантой""Ювентус" – "Аталанта"

Стадион: "Ювентус"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Маурицио Мариани

"Ювентус" в матче 26 тура Серии А встретится с "Аталантой". Туринцы продолжают дышать в спину "Наполи", отставая от лидера чемпионата на одно очко, при этом команда Аллегри побеждает уже в девяти матчах подряд, но и соперник отвечает тем же, поэтому выйти вперед никак не удается. В большинстве игр "Ювентус" не впечатлял, добывая стандартные победы с минимальным счетом за счет своего класса. Также стоит выделить оборону команды, в 12 последних матчах "старая синьора" пропустила только один гол, поэтому в целом им достаточно забить самим, чтобы в итоге одержать победу и положить в копилку очередные три очка.

В прошлой игре с "Торино" травму получил лидер нападения Гонсало Игуаин, однако другой аргентинский форвард Пауло Дибала вернулся в строй и уже готов помочь своей команде.  Также в лазарете "Ювентуса" находятся Де Шильо, Куадрадо и Бернардески.

У "Аталанты" все игроки в строю, но команда в последнее время немного сбавила ход, сыграв вничью с  "Кротоне" и "Фиорентиной", из-за чего опустилась на восьмое место. Команде будет сложно претендовать на место в Лиге Европы, в которой она достойно смотрелась в этом сезоне, едва не выбив из турнира дортмундскую "Боруссию". Итальянцам не хватило всего 10 минут, чтобы пройти в 1/8 финала. Теперь черно-синим можно сконцентрироваться на чемпионате страны. Даже если клуб из Бергамо финиширует за пределами еврокубковой зоны, его можно похвалить за некоторую стабильность в результатах. "Аталанта" способна давать бой лидерам Серии А, в этом уже убедился и "Ювентус".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 113 игр в Серии А: 64 победы у "Ювентуса", 11 – у "Аталанты", 38 ничьих.

В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2.

"Ювентус" выиграл у "Аталанты" восемь последних домашних матчей, последний раз туринцы теряли очки в 2009 году.

"Аталанта" не побеждает "Ювентус" с 2001 года.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Пьянич, Хедира, Коста, Дибала, Манджукич.

"Аталанта": Бериша, Толои, Кальдара, Масиелло, Хатебур, Фройлер, Кристанте, Спинаццола, Иличич, Гомес, Петанья.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Аталанта":

"Ювентус" фаворит матча, хотя "Аталанта" способна навязать борьбу и отстоять ничью. Туринцы очень редко пропускают, клуб из Бергамо же обладает неплохой атакой, черно-синие в этом сезоне не смогли забить только в трех матчах ("Роме", "Интеру" и "Наполи").

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.65, на ничью – 3.95, на "Аталанту" - 5.90.

Вячеслав Горбачев 

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Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
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