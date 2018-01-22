"Ювентус" в Турине встретится с "Дженоа"

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"Ювентус" в Турине встретится с "Дженоа"

"Ювентус" – "Дженоа"

Стадион: "Ювентус"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Марко Ди Белло

"Ювентус" в матче 21 тура Серии А встретится с "Дженоа". Итальянское первенство на данный момент является единственным чемпионатом первой пятерки, где еще жива интрига. "Барселона", "ПСЖ", "Бавария" и "Манчестер Сити" на внутренней арене не оставляют шансов своим соперникам и уже фактически коронованы, в Италии же идет ожесточенная борьба между "Наполи" и "Ювентусом". Ранее в лидерах был и "Интер", но затем команду Спаллетти настиг глубокий кризис, из которого она до сих пор не может выкарабкаться. Миланский клуб не выигрывал с 3 декабря, теперь в разборках за чемпионский титул участвуют только две команды. "Наполи" ранее из года в год бросал вызов "Ювентусу", но всякий раз неаполитанцам не хватало запаса прочности, теперь же команда Сарри настроена решительно, туринскому гранду нельзя расслабляться и терять очки.

"Дженоа" находится в нижней половине турнирной таблицы, генуэзцы опережают находящийся в зоне вылета СПАЛ всего на 5 очков. При этом еще недавно команда и вовсе была около подвала, однако затем в четырех матчах набрала восемь очков и немного исправила свое турнирное положение. "Грифоны" все еще не могут чувствовать себя в безопасности, им нужно цепляться за каждый матч, набирать максимум очков, чтобы отдалиться от 18 места, но вряд ли они смогут что-то противопоставить "Ювентусу" на его поле.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 103 игры: 62 раза побеждал "Ювентус", 21 раз – "Дженоа", 20 раз была зафиксирована ничья.

В матче первого круга "Ювентус" выиграл в Генуе со счетом 4:2.

"Дженоа" не может выиграть в Турине с 1991 года.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Щестны, Барцальи, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Манджукич, Коста, Игуаин.

"Дженоа": Перин, Иццо, Сполли, Розеттини, Рози, Бертолаччи, Велозу, Лаксальт, Ригони, Пандев, Таарабт.

Прогноз на матч:

"Ювентус" является явным фаворитом матча, команде из Турина нельзя терять очки в играх с аутсайдерами, если она хочет претендовать на золотые медали. Хозяева поля наверняка выиграть с разницей в 2-3 мяча.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.25, на ничью – 6.25, на "Дженоа" – 14.00.

Вячеслав Горбачев

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Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
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