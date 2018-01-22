"Ювентус" в Турине встретится с "Дженоа"

"Ювентус" – "Дженоа"

Стадион: "Ювентус"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Марко Ди Белло

"Ювентус" в матче 21 тура Серии А встретится с "Дженоа". Итальянское первенство на данный момент является единственным чемпионатом первой пятерки, где еще жива интрига. "Барселона", "ПСЖ", "Бавария" и "Манчестер Сити" на внутренней арене не оставляют шансов своим соперникам и уже фактически коронованы, в Италии же идет ожесточенная борьба между "Наполи" и "Ювентусом". Ранее в лидерах был и "Интер", но затем команду Спаллетти настиг глубокий кризис, из которого она до сих пор не может выкарабкаться. Миланский клуб не выигрывал с 3 декабря, теперь в разборках за чемпионский титул участвуют только две команды. "Наполи" ранее из года в год бросал вызов "Ювентусу", но всякий раз неаполитанцам не хватало запаса прочности, теперь же команда Сарри настроена решительно, туринскому гранду нельзя расслабляться и терять очки.

"Дженоа" находится в нижней половине турнирной таблицы, генуэзцы опережают находящийся в зоне вылета СПАЛ всего на 5 очков. При этом еще недавно команда и вовсе была около подвала, однако затем в четырех матчах набрала восемь очков и немного исправила свое турнирное положение. "Грифоны" все еще не могут чувствовать себя в безопасности, им нужно цепляться за каждый матч, набирать максимум очков, чтобы отдалиться от 18 места, но вряд ли они смогут что-то противопоставить "Ювентусу" на его поле.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 103 игры: 62 раза побеждал "Ювентус", 21 раз – "Дженоа", 20 раз была зафиксирована ничья.

В матче первого круга "Ювентус" выиграл в Генуе со счетом 4:2.

"Дженоа" не может выиграть в Турине с 1991 года.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Щестны, Барцальи, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Манджукич, Коста, Игуаин.

"Дженоа": Перин, Иццо, Сполли, Розеттини, Рози, Бертолаччи, Велозу, Лаксальт, Ригони, Пандев, Таарабт.

Прогноз на матч:

"Ювентус" является явным фаворитом матча, команде из Турина нельзя терять очки в играх с аутсайдерами, если она хочет претендовать на золотые медали. Хозяева поля наверняка выиграть с разницей в 2-3 мяча.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.25, на ничью – 6.25, на "Дженоа" – 14.00.

Вячеслав Горбачев

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