"Ювентус" в Турине встретится с "Дженоа"
"Ювентус" – "Дженоа"
Стадион: "Ювентус"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Марко Ди Белло
"Ювентус" в матче 21 тура Серии А встретится с "Дженоа". Итальянское первенство на данный момент является единственным чемпионатом первой пятерки, где еще жива интрига. "Барселона", "ПСЖ", "Бавария" и "Манчестер Сити" на внутренней арене не оставляют шансов своим соперникам и уже фактически коронованы, в Италии же идет ожесточенная борьба между "Наполи" и "Ювентусом". Ранее в лидерах был и "Интер", но затем команду Спаллетти настиг глубокий кризис, из которого она до сих пор не может выкарабкаться. Миланский клуб не выигрывал с 3 декабря, теперь в разборках за чемпионский титул участвуют только две команды. "Наполи" ранее из года в год бросал вызов "Ювентусу", но всякий раз неаполитанцам не хватало запаса прочности, теперь же команда Сарри настроена решительно, туринскому гранду нельзя расслабляться и терять очки.
"Дженоа" находится в нижней половине турнирной таблицы, генуэзцы опережают находящийся в зоне вылета СПАЛ всего на 5 очков. При этом еще недавно команда и вовсе была около подвала, однако затем в четырех матчах набрала восемь очков и немного исправила свое турнирное положение. "Грифоны" все еще не могут чувствовать себя в безопасности, им нужно цепляться за каждый матч, набирать максимум очков, чтобы отдалиться от 18 места, но вряд ли они смогут что-то противопоставить "Ювентусу" на его поле.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 103 игры: 62 раза побеждал "Ювентус", 21 раз – "Дженоа", 20 раз была зафиксирована ничья.
В матче первого круга "Ювентус" выиграл в Генуе со счетом 4:2.
"Дженоа" не может выиграть в Турине с 1991 года.
Ориентировочные составы:
"Ювентус": Щестны, Барцальи, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Манджукич, Коста, Игуаин.
"Дженоа": Перин, Иццо, Сполли, Розеттини, Рози, Бертолаччи, Велозу, Лаксальт, Ригони, Пандев, Таарабт.
Прогноз на матч:
"Ювентус" является явным фаворитом матча, команде из Турина нельзя терять очки в играх с аутсайдерами, если она хочет претендовать на золотые медали. Хозяева поля наверняка выиграть с разницей в 2-3 мяча.
Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.25, на ничью – 6.25, на "Дженоа" – 14.00.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: На последних минутах "Интер" вырывает ничью в домашнем матче с "Ромой"
опрос
Лента новостей
-
Неймар может пропустить ближайший матч из-за обиды на фанатов ПСЖ
-
"Ньюкасл" близок к подписанию вингера "Челси"
-
Турнир прогнозов: итоги 30 тура
-
Итоги и символическая сборная 24-го тура АПЛ
-
Линекер: "У меня нет слов, чтобы описать, насколько хорош Месси"
-
"Спартак" нацелился на защитника "Нюрнберга"
-
Зидан: "Не знаю, как будем играть против ПСЖ"
-
На Деулофеу претендуют четыре итальянских топ-клуба
-
Месси лидирует сразу по десяти индивидуальным показателям в текущем розыгрыше Ла Лиги
-
Перес готов повысить оклад Роналду при одном условии
-
Форвард "Интера" желает перебраться в "Зенит"
-
Летом "Реал" планирует приобрести двух вратарей
-
Фото окровавленного Роналду после получения им травмы в игре с "Депортиво"
-
"Реал" готов потратить на подписание Кейна 450 миллионов евро
-
Кучук: "Мануэл Фернандеш потянул бы итальянский чемпионат"
-
"Барселона" больше не будет делать приобретений в январе
-
Неймар готов перейти в "Реал" и хочет, чтобы королевский клуб подписал еще двух звездных игроков
-
Венгер прокомментировал переговоры по Обамеянгу
-
Хавбек "Сампдории" близок к переходу в "Спартак"
-
Коутиньо готов дебютировать за "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|21
|54
|2
|Ювентус
|21
|53
|3
|Лацио
|20
|43
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|20
|40
|6
|Сампдория
|20
|33
|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|20
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|21
|22
|14
|Сассуоло
|21
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7