"Ювентус" в твиттере отметил хоккейный "Локомотив" вместо футбольного
"Ювентус" в своем твиттере рассказал о продаже туристических пакетов, включающих билеты на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом". Пресс-служба туринцев в сообщении вместо футбольного клуба отметила хоккейную команду "железнодорожников".
Матч "Локомотив" - "Ювентус" пройдет 6 ноября на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Начало - в 22:00 (мск).
В матче 1-го тура "Локомотив" проиграл "Байеру" (1:2) в гостевой встрече.
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