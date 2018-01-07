"Ювентус" в тяжелейшем матче переигрывает "Кальяри" с минимальным счетом

Заключительный матч 20-го тура итальянской Серии А проходил на острове Сардиния, представителем которого в чемпионате является "Кальяри". На стадионе "Сан Элия" команда Диего Лопеса принимала действующего чемпиона страны "Ювентус". Очки нужны были обеим командам, ведь "красно-синие" стремятся как можно дальше отодвинуться от зоны вылета, а вот "Старая синьора" продолжает погоню за лидирующим в таблице "Наполи", который в этом туре одержал уверенную победу.

Первые минуты в матче команды присматривались друг к другу, а первый же опасный момент мог завершиться голом. Гости заработали штрафной в непосредственной близости от владений Рафаэла и Дибала вызвался исполнить стандарт. Удар у Пауло получился отменным, вот только мяч, перелетев через стенку, звонко встрял в перекладину.

Этот эпизод добавил уверенности подопечным Массимилиано Аллегри и вскоре они могли отличиться снова. Бернардески получил сферу на правом фланге, пробежал вперед и обводящим ударом с острого угла и с дальней дистанции оправил сферу в дальний угол ворот, но снова на помощь Рафаэлу пришла стойка.

И буквально в ответной атаке "Кальяри" удалось огрызнуться. Хозяева развивали свое наступление на правом фланге, последовала подача на дальний угол вратарской, первым на мяче оказался Барелла, который выстрелил со второго этажа, но мяч пролетел рядом с крестовиной.

На 21-й минуте мяч все же влетел в ворота сардинийцев после розыгрыша стандарта. Последовала подача в район одиннадцатиметровой отметки, Бенатиа выбежал из-за спины защитника и отправил мяч ногой точно в ворота, но арбитр справедливо отменил гол, так как зафиксировал офсайд.

А всем моментам момент случился примерно через пять минут. Игроки "Кальяри" отправились в очередную атаку, заработали угловой, после чего последовал навес на линию штрафной, откуда Паволетти в упор расстреливал головой ворота "Ювентуса", но Щесны каким-то чудом вытащил этот мяч. В дальнейшем команды немного сбавили обороты и до конца тайма отыграли без опасных моментов.

Дебют же второй половины матча был ознаменован рядом неприятных травм. Уже на 50-й минуте поле вынужден был покинуть Пауло Дибала. В ходе развития очередной атаки туринцев аргентинец потянул заднюю поверхность бедра и был вскоре заменен. А ровно через 10 минут Хедира попал под кулак Щесны, когда вратарь на выходе выносил мяч из-за штрафной. Врачи долго оказывали помощь игроку сборной Германии, после чего увели Сами в раздевалку. Еще одно повреждение при розыгрыше стандарта получил Кьеллини. Ему была наложена повязка и опытный боец "Ювентуса" продолжил игру.

Настоящих голевых моментов в этот отрезок матча не наблюдалось, однако стандарты несли определенную угрозу. Отметить можно разве что быстрый выпад гостей, в котором Пьянич откровенно пожадничал и пробил по воротам с линии штрафной крайне неточно. А ведь слева открывался совершенно один Сандро, который мог выходить один на один.

И все же "Ювентус" забил, однако взятие ворот вызвало определенные споры. Туринцы атаковали правым флангом, последовала подача в штрафную, где Бенатиа явно нарушал правила против Паволетти. Игрок "Кальяри" оказался на газоне, прося помощи, но гости продолжили свою атаку. Дуглас Коста с правого фланга прострелил на линию вратарской, Бернардески выскочил из-за спин защитников и замкнул этот прострел – 0:1.

Буквально через две-три минуты случился спорный эпизод уже в штрафной "Старой Синьоры". После подачи с фланга мяч угодил в руку Бернардески, которая не была прижата. Впрочем, и игру рукой этот эпизод не назовешь, наверное поэтому арбитр матча не решился назначить пенальти.

К основному времени встречи было добавлено шесть минут, но и они не помогли островитянам создать что-либо опасное у ворот Щесны. Таким образом "Ювентус" одержал труднейшую победу и сохранил отставание от "Наполи" в одно очко.

"Кальяри" – "Ювентус" – 0:1

Гол: Бернардески, 74.

"Кальяри": Рафаэл, Пизакане (Джанетти, 88), Романья, Чеппители, Падоин, Фараго, Чигарини, Ионицэ (Сау, 69), Барелла (ван дер Виль, 86), Паволетти, Фариас.

"Ювентус": Щесны, Барцальи, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира (Манджукич, 60), Пьянич, Матюиди, Дибала (Коста, 50), Бернардески (Лихтштайнер, 79), Игуаин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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