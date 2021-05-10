"Ювентус" в зоне Лиги Европы, Миранчук помогает "Аталанте": все результаты 35-го тура Серии А
Завершился 35-й тур итальянской Серии А.
Из основных событий стоит отметить крупное поражение "Ювентуса" от "Милана", из-за которого туринцы опустились в зону Лиги Европы. Остальные лидеры чемпионата одержали победы.
"Ювентус" - "Милан" 0:3
Голы: Браим Диас, 45 - 0:1, Ребич, 78 - 0:2, Томори, 82 - 0:3
"Специя" – "Наполи" 1:4
Голы: 0:1 – 15 Зелиньски, 0:2 – 23 Осимхен, 0:3 – 44 Осимхен, 1:3 – 64 Пикколи, 1:4 – 79 Лосано
"Удинезе" – "Болонья" 1:1
Голы: 1:0 – 23 де Пауль, 1:1 – 82, пенальти Орсолини
"Интер" – "Сампдория" 5:1
Голы: Гальярдини, 4 - 1:0, Санчес, 26 - 2:0, Кейта Бальде, 35 - 2:1, Санчес, 36 - 3:1, Пинамонти, 61 - 4:1, Мартинес, 70 (с пенальти)
"Фиорентина" – "Лацио" 2:0
Голы: Влахович, 32 - 1:0, Влахович, 89 - 2:0
"Дженоа" - "Сассуоло" 1:2
Голы: Распадори, 14 - (0:1). Берарди, 66 - (0:2). Дзаппакоста, 85 - (1:2)
"Парма" - "Аталанта" 2:5
Голы: Малиновский, 12 - 0:1, Пессина, 52 - 0:2, Муриэль, 77 - 0:3, Брунетта, 78 - 1:3, Муриэль, 86 - 1:4, Зом, 88 - 2:4, Миранчук, 90 - 2:5
"Беневенто" - "Кальяри" 1:3
Голы: Ликояннис, 1 - 0:1, Лападула, 16 - 1:1, Паволетти, 64 - 1:2, Жоао Педро, 90 - 1:3
"Верона" - "Торино" 1:1
Голы: Войвода, 85 - 0:1, Димарко, 88 - 1:1
"Рома" - "Кротоне" 5:0
Голы: Майораль, 47 - 1:0, Пеллегрини, 70 - 2:0, Пеллегрини, 73 - 3:0, Мхитарян, 78 - 4:0, Майораль, 90 - 5:0
Турнирное положение: "Интер" (85), "Аталанта" (72), "Милан" (72), "Наполи" (70), "Ювентус" (69), "Лацио" (64), "Рома" (58), "Сассуоло" (56), "Сампдория" (45), "Верона" (43), "Удинезе" (40), "Болонья" (40), "Фиорентина" (38), "Дженоа" (36), "Торино" (35), "Кальяри" (35), "Специя" (34), "Беневенто" (31), "Парма" (20), "Кротоне" (18).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17