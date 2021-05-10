"Ювентус" в зоне Лиги Европы, Миранчук помогает "Аталанте": все результаты 35-го тура Серии А

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"Ювентус" в зоне Лиги Европы, Миранчук помогает "Аталанте": все результаты 35-го тура Серии А

Завершился 35-й тур итальянской Серии А.

Из основных событий стоит отметить крупное поражение "Ювентуса" от "Милана", из-за которого туринцы опустились в зону Лиги Европы. Остальные лидеры чемпионата одержали победы.

"Ювентус" - "Милан" 0:3
Голы: Браим Диас, 45 - 0:1, Ребич, 78 - 0:2, Томори, 82 - 0:3

"Специя" – "Наполи" 1:4
Голы: 0:1 – 15 Зелиньски, 0:2 – 23 Осимхен, 0:3 – 44 Осимхен, 1:3 – 64 Пикколи, 1:4 – 79 Лосано

"Удинезе" – "Болонья" 1:1
Голы: 1:0 – 23 де Пауль, 1:1 – 82, пенальти Орсолини

"Интер" – "Сампдория" 5:1
Голы: Гальярдини, 4 - 1:0, Санчес, 26 - 2:0, Кейта Бальде, 35 - 2:1, Санчес, 36 - 3:1, Пинамонти, 61 - 4:1, Мартинес, 70 (с пенальти)

"Фиорентина" – "Лацио" 2:0
Голы: Влахович, 32 - 1:0, Влахович, 89 - 2:0

"Дженоа" - "Сассуоло" 1:2
Голы: Распадори, 14 - (0:1). Берарди, 66 - (0:2). Дзаппакоста, 85 - (1:2)

"Парма" - "Аталанта" 2:5
Голы: Малиновский, 12 - 0:1, Пессина, 52 - 0:2, Муриэль, 77 - 0:3, Брунетта, 78 - 1:3, Муриэль, 86 - 1:4, Зом, 88 - 2:4, Миранчук, 90 - 2:5

"Беневенто" - "Кальяри" 1:3
Голы: Ликояннис, 1 - 0:1, Лападула, 16 - 1:1, Паволетти, 64 - 1:2, Жоао Педро, 90 - 1:3

"Верона" - "Торино" 1:1
Голы: Войвода, 85 - 0:1, Димарко, 88 - 1:1

"Рома" - "Кротоне" 5:0
Голы: Майораль, 47 - 1:0, Пеллегрини, 70 - 2:0, Пеллегрини, 73 - 3:0, Мхитарян, 78 - 4:0, Майораль, 90 - 5:0

Турнирное положение: "Интер" (85), "Аталанта" (72), "Милан" (72), "Наполи" (70), "Ювентус" (69), "Лацио" (64), "Рома" (58), "Сассуоло" (56), "Сампдория" (45), "Верона" (43), "Удинезе" (40), "Болонья" (40), "Фиорентина" (38), "Дженоа" (36), "Торино" (35), "Кальяри" (35), "Специя" (34), "Беневенто" (31), "Парма" (20), "Кротоне" (18).

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
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