"Ювентус" ведёт переговоры об аренде форварда "Манчестер Сити"
Фото инстаграм Габриэла Жезуса
Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.
По информации Calciomercato, "старая синьора" собирается арендовать бразильца с правом последующего выкупа.
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри очень хочет заполучить 24-летнего футболиста из-за его универсальности.
В прошлом сезоне Жезус сыграл за "Сити" 42 матча, в которых забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.
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|27
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|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18