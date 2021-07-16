"Ювентус" ведёт переговоры об аренде форварда "Манчестер Сити"

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"Ювентус" ведёт переговоры об аренде форварда "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Габриэла Жезуса

Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.

По информации Calciomercato, "старая синьора" собирается арендовать бразильца с правом последующего выкупа.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри очень хочет заполучить 24-летнего футболиста из-за его универсальности.

В прошлом сезоне Жезус сыграл за "Сити" 42 матча, в которых забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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