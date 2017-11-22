"Ювентус" ведет переговоры по трансферу хавбека "Барселоны"

Туринский "Ювентус" может подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" уже ведет переговоры о возможном переходе 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" с его агентом Жорже Мендешом.

В нынешнем сезоне Гомеш сыграл 11 матчей за "Барселону", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Месси не попал в стартовый состав "Барселоны" на матч против "Ювентуса". | soccernews.ru