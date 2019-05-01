"Ювентус" ведет переговоры с Гвардиолой

"Ювентус" хочет назначить Хосепа Гвардиолу главным тренером. Об этом рассказал журналист Il Giornale Луиджи Гуэльпа.

Туринский клуб уже вступил в переговоры с 48-летнем испанцем. Их первая встреча состоялась 8 марта.

О том, к чему пришли "Ювентус" и Гвардиола станет известно в конце мая.

Напомним, две недели назад туринский клуб досрочно стал чемпионом Италии во второй раз подряд

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с лета 2018 года.

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