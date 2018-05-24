"Ювентус" ведет переговоры с ключевым хавбеком ПСЖ

Теги ювентусадриан рабьопсж

"Ювентус" ведет переговоры с ключевым хавбеком ПСЖТуринский "Ювентус" нацелился на полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, "старая синьора" уже ведет переговоры с 23-летним хавбеком парижан. При этом их ход в стане чемпиона Италии оценивают достаточно положительно.

В нынешнем сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 49 матчах за ПСЖ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, Маркизио покидает "Ювентус". | soccernews.ru

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