"Ювентус" ведет переговоры с ключевым хавбеком ПСЖ

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, "старая синьора" уже ведет переговоры с 23-летним хавбеком парижан. При этом их ход в стане чемпиона Италии оценивают достаточно положительно.

В нынешнем сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 49 матчах за ПСЖ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, Маркизио покидает "Ювентус". | soccernews.ru