"Ювентус" ведет переговоры с Почеттино

"Ювентус" занимается поиском главного тренера клуба. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, руководство туринского клуба встретилось со специалистом "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который планирует покинуть команду по окончанию сезона. Аргентинец требует зарплату в 20 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Каррера или Сарри.

Нынешний тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет клуб в ближайшее время.

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