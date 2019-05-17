"Ювентус" ведет переговоры с Почеттино
"Ювентус" занимается поиском главного тренера клуба. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным издания, руководство туринского клуба встретилось со специалистом "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который планирует покинуть команду по окончанию сезона. Аргентинец требует зарплату в 20 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Каррера или Сарри.
Нынешний тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет клуб в ближайшее время.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15