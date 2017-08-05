"Ювентус" ведёт переговоры с защитником "Атлетико"

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"Ювентус" ведёт переговоры с защитником "Атлетико"

Защитник мадридского "Атлетико" Хосе Хименес может перейти в "Ювентус", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, спортивный директор "бьянконери" Фабио Паратичи уже провёл переговоры с агентом 22-летнего уругвайца Пако Касалем.

Стоит отметить, что контракт Хименеса с "Атлетико" истекает следующим летом.

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