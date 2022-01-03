"Ювентус" верит в подписание Икарди
Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" ведет работу над поиском замены для форварда Альваро Мораты, который перейдет в "Барселону", сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в данный момент "бьянконери" верят в трансфер аргентинского нападающего ПСЖ, так как парижский клуб готов его отпустить.
Отмечается, что официальных переговоров по этому переходу все еще нет, однако стороны ведут неформальное общение. Парижане готовы продать Икарди и ждут лишь официального предложения от "Юве".
Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" готов отпустить Икради за 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17