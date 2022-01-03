"Ювентус" верит в подписание Икарди

Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" ведет работу над поиском замены для форварда Альваро Мораты, который перейдет в "Барселону", сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в данный момент "бьянконери" верят в трансфер аргентинского нападающего ПСЖ, так как парижский клуб готов его отпустить.

Отмечается, что официальных переговоров по этому переходу все еще нет, однако стороны ведут неформальное общение. Парижане готовы продать Икарди и ждут лишь официального предложения от "Юве".

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" готов отпустить Икради за 30 миллионов евро.

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