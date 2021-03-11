"Ювентус" вернулся к идее продать Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду снова близок к уходу из клуба.
По информации журналиста Николо Скиры, "старая синьора" готова рассмотреть предложения о трансфере португальца ближайшим летом.
Итальянский гранд склоняется к варианту с продажей звёздного футболиста из-за его зарплаты - 31 миллион евро в год.
В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 27 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: Экс-президент "Ювентуса" назвал трансфер Роналду ошибкой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Навас прокомментировал свой сейв после пенальти Месси
-
Депутат Милонов - о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной: "Артём прошёл ручной карантин"
-
1
"Ювентус" вернулся к идее продать Роналду
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
ПСЖ прервал рекордную серию "Барселоны" в Лиге Чемпионов
-
Порносайт может стать спонсором "Интера"
-
Экс-арбитр Итурральде: "Месси должен был перебить пенальти в ворота ПСЖ"
-
Массажист Кокорина сравнил россиянина с Мбаппе
-
Главные новости дня: 10 марта
-
Впервые за 16 лет в четвертьфинале Лиги Чемпионов не будет ни Месси, ни Роналду
-
2
Линекер отреагировал на не забитый пенальти Месси в матче с ПСЖ
-
1
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов
-
Вылет "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 10 марта
-
1
ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов
-
1
"Ливерпуль" снова обыграл "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Галатасарай" разорвал контракт с Бельханда за критику поля домашнего стадиона
-
Рэшфорд рискует пропустить игру против "Милана"
-
Симеоне побил рекорд Арагонеса на посту тренера "Атлетико"
-
Агент Алабы прокомментировал слухи о договоренности игрока с "Барселоной"
-
"Спартак" отказался отпустить Кутепова в "Астану"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17