"Ювентус" вернулся к идее продать Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду снова близок к уходу из клуба.

По информации журналиста Николо Скиры, "старая синьора" готова рассмотреть предложения о трансфере португальца ближайшим летом.

Итальянский гранд склоняется к варианту с продажей звёздного футболиста из-за его зарплаты - 31 миллион евро в год.

В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 27 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Экс-президент "Ювентуса" назвал трансфер Роналду ошибкой. | http://soccernews.ru