"Ювентус" вернулся к кандидатуре Матича
Туринский "Ювентус" не отказался от идеи купить полузащитника "Челси" Неманьи Матича, сообщает Sky Sports.
Ранее стало известно, что "бьянконери" передумали приобретать 28-летнего футболиста из-за его высокой стоимости, однако, как выяснилось, клуб продолжает вести переговоры о трансфере серба.
Впрочем, главным претендентом на Матича остаётся "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за него 56 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
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|38
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|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
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|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18