"Ювентус" вернулся к кандидатуре Матича

Туринский "Ювентус" не отказался от идеи купить полузащитника "Челси" Неманьи Матича, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что "бьянконери" передумали приобретать 28-летнего футболиста из-за его высокой стоимости, однако, как выяснилось, клуб продолжает вести переговоры о трансфере серба.

Впрочем, главным претендентом на Матича остаётся "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за него 56 миллионов евро.

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