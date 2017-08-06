"Ювентус" вернулся к варианту с Нзонзи

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"Ювентус" вернулся к варианту с Нзонзи

"Ювентус" вновь проявляет интерес к французскому полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить его будет очень сложно, так как "Севилья" оценивает его в 40 миллионов евро.

Альтернативным вариантом для "Юве" является хавбек ПСЖ Блез Матюиди.

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