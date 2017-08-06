"Ювентус" вернулся к варианту с Нзонзи
"Ювентус" вновь проявляет интерес к французскому полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить его будет очень сложно, так как "Севилья" оценивает его в 40 миллионов евро.
Альтернативным вариантом для "Юве" является хавбек ПСЖ Блез Матюиди.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
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|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
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|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20