"Ювентус" вернулся в борьбу за Головина

"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб сделает новое предложение в размере 20 миллионов евро, не включая бонусов. При этом ЦСКА хочет получить за своего игрока не менее 25 миллионов.

Напомним, что 22-летним Головиным также интересуются "Реал", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

Не пропустите: Каррера оценил шансы Головина заиграть в "Ювентусе". | http://soccernews.ru