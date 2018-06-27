"Ювентус" вернулся в борьбу за Головина

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"Ювентус" вернулся в борьбу за Головина

"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб сделает новое предложение в размере 20 миллионов евро, не включая бонусов. При этом ЦСКА хочет получить за своего игрока не менее 25 миллионов.

Напомним, что 22-летним Головиным также интересуются "Реал", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

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