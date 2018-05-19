"Ювентус" – "Верона" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 38-го тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Вероной", который стал прощальным для легендарного вратаря "бьянконери" Джанлуиджи Буффона.

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