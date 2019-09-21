"Ювентус" - "Верона" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)

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"Ювентус" - "Верона" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)

Представляем видеообзор матча 4-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Верона". В этой встрече победу одержали подопечные Маурицио Сарри.

"Ювентус" после 4 туров расположился на 1 месте в турнирной таблице Серии А, набрав 10 баллов. "Верона" с 4 очками занимает 12 позицию.

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