"Ювентус" включил Лихтштайнера и исключил Хеведеса из заявки на плей-офф ЛЧ

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"Ювентус" включил Лихтштайнера и исключил Хеведеса из заявки на плей-офф ЛЧ
"Ювентус" произвел изменения в заявке команды на матчи плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

В список был включен швейцарский защитник Штефан Лихтштайнер. При этом из заявки исключен игрок обороны Бенедикт Хеведес, который из-за регулярных травм провел за клуб всего 1 матч. 

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" сыграет с "Тоттенхэмом". Матчи состоятся 13 февраля и 7 марта.

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