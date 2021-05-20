"Ювентус" включился в борьбу за Флика

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"Ювентус" включился в борьбу за Флика

Фото твиттер "Баварии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик может продолжить карьеру в Италии, пишет журналист Bild Тоби Альтшаффль.

По его информации, пригласить немецкого специалиста хочет "Ювентус", который видит в нём замену для Андреа Пирло.

Ранее сообщалось, что на главного тренера "ротен" также претендуют "Барселона" и "Тоттенхэм".

Сам Флик склоняется к тому, чтобы возглавить сборную Германии вместо Йоахима Лёва.

Не пропустите: Флик рассказал о двух годах проведенных в "Баварии". | http://soccernews.ru
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