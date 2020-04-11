"Ювентус" включился в борьбу за Канте

Туринский "Ювентус" стал третьим претендентом на полузащитника "Челси" Нголо Канте, пишет Calciomercato.

По информации источника, "старая синьора" немедленно включилась в борьбу за звёздного француза после появления новости о готовности "синих" продать его.

Напомним, что 29-летнего хавбека также хотят купить мадридский "Реал" и ПСЖ.

В текущем сезоне Канте сыграл за "Челси" 22 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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