"Ювентус" включился в борьбу за капитана "Аталанты" Гомеса

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"Ювентус" включился в борьбу за капитана "Аталанты" Гомеса

Туринский "Ювентус" стал очередным претендентом на полузащитника "Аталанты" Алехандро Гомеса.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "старая синьора" поспорит за 32-летнего футболиста с "Интером", "Миланом" и ПСЖ.

Во многом позиция "Ювентуса" по возможному приобретению аргентинца будет зависеть от того, уйдёт ли из клуба в январе Федерико Бернардески.

Напомним, что Гомес близок к уходу из "Аталанты" из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. По этой причине он не играет с 16 декабря.

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