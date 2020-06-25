"Ювентус" включился в борьбу за Обамеянга

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"Ювентус" включился в борьбу за Обамеянга

Туринский "Ювентус" стал очередным претендентом на форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Le10Sport, "старая синьора" рассматривает возможность приобретения звёздного габонца текущим летом. 

При этом не исключено, что 31-летний нападающий в итоге продолжит выступать за "канониров", поскольку клуб серьёзно настроен продлить с ним истекающий через год контракт.

Напомним, что за Обамеянга также ведут борьбу "Реал", "Барселона", "Интер", ПСЖ и другие клубы АПЛ.

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