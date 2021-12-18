"Ювентус" включился в борьбу за Обамеянга

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Туринский "Ювентус" заинтересован в трансфере форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Tuttosport.

По информации источника, "старая синьора" может подписать 32-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

У габонца сейчас проблемы в "Арсенале" - после конфликта с руководством клуба его отстранили от тренировок.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "канониров" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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