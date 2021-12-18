"Ювентус" включился в борьбу за Обамеянга
Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга
Туринский "Ювентус" заинтересован в трансфере форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Tuttosport.
По информации источника, "старая синьора" может подписать 32-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.
У габонца сейчас проблемы в "Арсенале" - после конфликта с руководством клуба его отстранили от тренировок.
В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "канониров" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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