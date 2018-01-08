"Ювентус" включился в борьбу за Озила

Туринский "Ювентус" стал очередным претендентом на полузащитника "Арсенала" Месута Озила, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы подписать 29-летнего немца следующим летом, когда истечёт его контракт с "канонирами" и он станет свободным агентом.

Напомним, что Озилом также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и ПСЖ. В этом сезоне в активе атакующего хавбека 18 матчей, 4 гола и 5 ассистов. | http://soccernews.ru