"Ювентус" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Сити"
Туринский "Ювентус" включился в борьбу за полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "старая синьора" готова купить перспективного француза следующим летом и намерена в ближайшее время приступить к соответствующим переговорам с "ткачами".
Стоит отметить, что на 22-летнего хавбека уже претендуют многие европейские топ-клубы во главе с "Барселоной" и "Манчестер Сити".
В текущем сезоне Ндомбеле сыграл за "Лион" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8