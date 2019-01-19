"Ювентус" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Сити"

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"Ювентус" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Сити"

Туринский "Ювентус" включился в борьбу за полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "старая синьора" готова купить перспективного француза следующим летом и намерена в ближайшее время приступить к соответствующим переговорам с "ткачами".

Стоит отметить, что на 22-летнего хавбека уже претендуют многие европейские топ-клубы во главе с "Барселоной" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Ндомбеле сыграл за "Лион" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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