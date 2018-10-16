"Ювентус" включился в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Туринский "Ювентус" включился в борьбу за левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "бьянконери" всерьёз намерены составить конкуренцию "Реалу" и "Барселоне" в гонке за испанским фулбеком.

Скауты "Юве" уже следят за выступлениями 23-летнего футболиста, стоимость которого оценивается в 35 миллионов евро.

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