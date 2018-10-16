"Ювентус" включился в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Теги ювентусбенфикаалекс гримальдореал мадридбарселона

"Ювентус" включился в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Туринский "Ювентус" включился в борьбу за левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "бьянконери" всерьёз намерены составить конкуренцию "Реалу" и "Барселоне" в гонке за испанским фулбеком.

Скауты "Юве" уже следят за выступлениями 23-летнего футболиста, стоимость которого оценивается в 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" интересуется трансферной целью "Интера". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов