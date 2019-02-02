"Ювентус" внёс изменения в заявку команды на плей-офф Лиги Чемпионов

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"Ювентус" внёс изменения в заявку команды на плей-офф Лиги Чемпионов

Туринский "Ювентус" внёс изменения в заявку команды на плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

В состав "старой синьоры" были включены вернувшийся в зимнее трансферное окно защитник Мартин Касерес и мало играющий в текущем сезоне хавбек Леонардо Спинаццола.

Что касается потерь, то из заявки клуб исключил проданного в "Аль-Духайль" Мехди Бенатиа и Хуана Куадрадо, которому недавно прооперировали колено.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ "Ювентус" сразится с мадридским "Атлетико". Первый матч состоится 20 февраля в Испании, а ответный - 12 марта в Италии.

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