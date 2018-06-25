"Ювентус" внимательно следит за ситуацией с Левандовски
Туринский "Ювентус" внимательно следит за ситуацией с будущим форварда мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски.
Так, по сведениям Corriere dello Sport, "старая синьора" будет готовы предпринять попытки подписать 29-летнего нападающего, как только чемпионы Германии будут готовы вести по нему переговоры. На "Альянц Стэдиум" поляк должен будет стать заменой Гонсало Игуаину, с которым "Юве" намерен расстаться этим летом.
Напомним, "Реал" предложил "Баварии" обмен игроками. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22