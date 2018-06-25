"Ювентус" внимательно следит за ситуацией с Левандовски

Туринский "Ювентус" внимательно следит за ситуацией с будущим форварда мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, "старая синьора" будет готовы предпринять попытки подписать 29-летнего нападающего, как только чемпионы Германии будут готовы вести по нему переговоры. На "Альянц Стэдиум" поляк должен будет стать заменой Гонсало Игуаину, с которым "Юве" намерен расстаться этим летом.