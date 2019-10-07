"Ювентус" вновь на вершине Серии "А", а у "Интера" есть большая проблема: разбираем центральный матч 7 тура Серии "А"

Обе команды являются лидерами чемпионата Италии – "нерадзурри" в предыдущих турах набрали максимальные 18 очков, а у туринцев было на 2 балла меньше. Таким образом текущее Дерби Италии было не только громкой вывеской, но и настоящей битвой за место на верхушке турнирной таблицы Серии "А". Особого внимания заслуживала и тренерская дуэль – Антонио Конте и Маурицио Сарри свое время не без успеха работали в "Челси". Интересно, что поединок "Интер" - "Ювентус" стал первым противостоянием этих наставников в их карьере. Команды начали поединок в хорошем темпе с высокими скоростями, и уже на 4-й минуте "Ювентус" открыл счет. Дибала с угла штрафной мощным ударом отправил мяч между ног Шкриняру в дальний угол ворот Хандановича! Дебютный гол аргентинца в Серии "А" 2019/20. Интересно, что "Интер" впервые в нынешнем чемпионате Италии вынужден был отыгрываться – ранее подопечные Конте непременно забивали первыми. На 9-й минуте Роналду буквально немного не хватило до второго гола – мощный удар португальца приняла на себя перекладина. Встречная контратака "Интера" завершилась выходом 2 в 2, но Лукаку не сумел обыграть защитника и потерял мяч. На 17-й минуте "Интер" заработал пенальти – Де Лигт сыграл рукой в ​​борьбе с Мартинесом. Противоречивый эпизод, но арбитр поединка Джанлука Рокки своего решения не изменил. Лаутаро с "отметки" был точен – удар в нижний угол без шансов для Войцеха Щесны. 1:1 – дерби однозначно оправдывало возложенные надежды.

Роналду мог снова вывести туринцев вперед, но с перспективного штрафного попал в Лукаку. Хозяева ответили куда острее – Мартинес классно пробил в дальний верхний угол, но Щенсны тоже не дремал, эффектно отбив мяч в прыжке. Здесь же Юве едва не привез гол сам себе – Щесны неудачно отдал на Пьянича, который чуть не потерял мяч, выбив его в последний момент. На 34-й минуте "Интер" потерпел серьезную потерю – Стефано Сенси, который является одним из лидеров команды в этом сезоне, получил травму и покинул поле. Вместо него Антонио Конте выпустил Матиаса Весино. Под конец тайма еще одна возможность была в Криштиану Роналду, но Ханданович сыграл удачно, парируя удар португальца. В следующем эпизоде ​​КР7 все же поразил ворота Хандановича – туринцы уже успели отпраздновать, но арбитр отменил взятие ворот из небольшого офсайда у Дибалы. VAR решил судьбу эпизода, помешав действующим чемпионам снова выйти вперед в счете. "Интер" в последние минуты первой половины игры отдал инициативу, но счет до перерыва больше не изменился. 1:1 – мировая по итогам 45-ти минут.

Второй тайм начался с нескольких опасных моментов у ворот "нерадзурри". Бернардески классно пробил с линии штрафной – Ханданович все видел и сыграл надежно. Очередной выстрел Роналду был не слишком удачным, поскольку мяч полетел в нескольких метрах от ворот. А вот Дибала мог оформить дубль – первую попытку аргентинца нейтрализовал голкипер, а добивание было неточным. Последовала серия замен – у "Ювентуса" появились Игуаин и Бентанкур вместо Бернардески и Хедиры, а Конте вместо опытного Година выпустил молодого Алессандро Бастони. Сразу же классная возможность была в Лаутаро, но аргентинец откровенно передержал мяч – ни удара, ни паса на совершенно свободного Д'Амброзио. Лукаку упал в штрафной "Ювентуса" после контакта с Бонуччи, но второй пенальти в ворота "старой синьоры" Джанлука Рокки не назначил. Мог забивать Матиас Весино – после его удара и рикошета от Де Лигта мяч задел стойку и покинул пределы поля. Через несколько минут аргентинец снова попытал счастья, но на этот раз откровенно неудачно. Ювентус ответил ударом Бентанкура – уругвайца в момент удара задел Брозович, однако свисток арбитра вновь промолчал, а апелляции игроков "Юве" ни к чему не привели. На 80-й минуте "Ювентус" вышел вперед. Гонсало Игуаин завершил классную комбинацию с участием Роналду и Бентанкура. Сработали замены Сарри – 2:1 в пользу действующего чемпиона! Мог сравнять счет все тот же Весино, однако проиграл дуэль голкиперу, который вовремя вышел из ворот. Это был последний опасный момент матча. 173-е в рамках чемпионата Дерби Италии завершилось победой "Ювентуса". "Интер" потерпел первое поражение в чемпионате и уступил "зебрам" первое место. В "бьянконери" 19 очков, у команды Антонио Конте осталось 18 пунктов. На третьей позиции Аталанта - у команды Гасперини 16 баллов, хотя в ЛЧ все плохо

Интер проиграл второй матч подряд топ-сопернику. Что это значит?

Поражение от "Ювентуса" стало дебютным для Антонио Конте в роли наставника "нерадзурри" в рамках чемпионата. "Интер" не только впервые в Серии "А" 2019/20 потерял очки – миланцы уступили действующему чемпиону и отдали "Ювентусу" первую строчку. При этом матч против "бьянконери" несколько напомнил поединок с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Тогда "Интер" также довольно активно начал, но потом игроки откровенно подсели, чем соперник и воспользовался. "Ювентус", как и "Барселона", во втором тайме действовал куда активнее команды Антонио Конте. Гости существенно превосходили по статистическим показателям (49:51 владения мячом, 10:18 по ударам, 3:6 по ударам в створ ворот) и получили довольно заслуженно победу. Заметим, что в течение 30% игрового времени игра проходила на трети поля неподалеку ворот "Интера" – "Ювентус" активно пытался получить 3 очка, он этого и добился. Возможно, серьезные коррективы в игру команды Антонио Конте внесла травма Стефано Сенси. 24-летний хавбек является лучшим игроком своей команды в текущем сезоне – 3 гола и 3 ассиста. После его ухода тактическая схема Конте начала давать сбои, а туринцы стали прикладывать меньше усилий для того, чтобы пройти центральную линию "Интера". Николо Барелла выдал не лучший свой поединок – хавбек сборной Италии стал худшим в составе "Интера" по версии SofaScore (скромный балл 6,2). Зато лидер середины поля "Ювентуса" Миралем Пьянич стал одним из лучших в матче – именно выигрыш центра поля стал ключевым моментом для "Юве" на пути к триумфу в дерби.

Это Аргентина, детка!

Все 3 гола в матче забили представители Аргентины – Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес и Гонсало Игуаин. При этом для Дибалы это взятие ворот стало дебютным в чемпионате. Именно его быстрый гол раскрыл игру, задав бешеный темп. Инициативу аргентинца поддержали его соотечественники – Лаутаро Мартинес и Гонсало Игуаин продолжили аргентинскую феерию на "Джузеппе Меацца". Вмешаться в латиноамериканскую гегемонию попытался Роналду, но его гол справедливо отменил Джанлука Рокки. Извини, Криштиану, сегодня был не совсем твой день! Отдельно отметим Игуаина. Гонсало нельзя считать основным исполнителем в команде Маурицио Сарри, но тренер как никто знает лучшие возможности аргентинца. Вот и сейчас Гонсало, выйдя на замену, принес "Ювентусу" важные 3 очка.