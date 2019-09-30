"Ювентус" вновь выступил с требованием лишить "Интер" чемпионского титула в сезоне-2005/06

"Ювентус" в очередной раз потребовал лишить "Интер" чемпионского титула в сезоне-2005/06, передает Football Italia.



По информации издания, "старая сеньора" снова направила соответствующую апелляцию в спортивный трибунал Национального олимпийского комитета Италии.



Напомним, в сезоне-2005/06 чемпионом стал "Ювентус", однако из-за скандала титул был передан "Интеру". Несколько лет назад туринский клуб пытался оспорить решение, но апелляция была отклонена.



"Интер" и "Ювентус" встретятся в рамках 7-го тура Серии А 6 октября. Начало игры - в 21:45 (мск).



"Интер" является лидером чемпионата Италии, "Ювентус" отстает на 2 очка.

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