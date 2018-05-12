"Ювентус" возьмет Морату в аренду

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"Ювентус" возьмет Морату в аренду

Нападающий "Челси" Альваро Мората может перейти в "Ювентус".

Как сообщает Express, туринцы готовы арендовать футболиста на один сезон, однако аренда будет им стоить 17 миллионов евро. Также у "Ювентуса" будет право на выкуп игрока.

Напомним, что Мората выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год.

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