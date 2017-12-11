"Ювентус" возобновил интерес к Бельерину

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"Ювентус" возобновил интерес к Бельерину

Туринский "Ювентус" возобновил интерес к защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает Tuttosport.

По информации ресурса, "бьянконери" предпримут попытку купить 22-летнего испанца следующим летом. В стане итальянского клуба уверены, что правый фулбек "канониров" надолго закроет проблемную позицию в команде.

Стоит отметить, что прошлым летом "Ювентус" предлагал за Бельерина 40 миллионов евро, но "Арсенал" ответил отказом. 

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