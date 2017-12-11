"Ювентус" возобновил интерес к Бельерину
Туринский "Ювентус" возобновил интерес к защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает Tuttosport.
По информации ресурса, "бьянконери" предпримут попытку купить 22-летнего испанца следующим летом. В стане итальянского клуба уверены, что правый фулбек "канониров" надолго закроет проблемную позицию в команде.
Стоит отметить, что прошлым летом "Ювентус" предлагал за Бельерина 40 миллионов евро, но "Арсенал" ответил отказом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|16
|39
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|15
|35
|5
|Лацио
|15
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Милан
|16
|24
|8
|Торино
|16
|23
|9
|Фиорентина
|16
|22
|10
|Болонья
|16
|21
|11
|Кьево
|16
|21
|12
|Аталанта
|15
|20
|13
|Удинезе
|15
|18
|14
|Кальяри
|16
|17
|15
|Сассуоло
|16
|14
|16
|Дженоа
|15
|13
|17
|Кротоне
|16
|12
|18
|СПАЛ
|16
|11
|19
|Хеллас Верона
|16
|10
|20
|Беневенто
|16
|1