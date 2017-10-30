"Ювентус" возобновил интерес к Джану

Туринский "Ювентус" возобновил интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Эмре Джану, сообщает Sport Witness.

По информации источника, на прошлой неделе представители "бьянконери" провели встречу с агентом 23-летнего немца. Стороны обсуждали возможный переезд футболиста на Апеннинский полуостров.

Напомним, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года, однако хавбек и клуб ведут активные переговоры о его продлении.

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