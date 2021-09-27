"Ювентус" возобновил интерес к экс-хавбеку "Зенита"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель снова стал трансферной целью "Ювентуса".
По информации Calciomercato, после неудачной попытки заполучить игрока летом "старая синьора" собирается побороться за него в январе.
Итальянский клуб рассчитывает купить 32-летнего футболиста за минимальную сумму, поскольку его контракт со "шмелями" истекает по окончании сезона.
Рыночная стоимость бельгийского хавбека оценивается в 9 миллионов евро.
Напомним, что с 2012 по 2016 год Витсель выступал за питерский "Зенит".
Не пропустите: Дибала близок к продлению контракта с "Ювентусом": детали сделки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Ювентус" возобновил интерес к экс-хавбеку "Зенита"
-
"Манчестер Сити" хочет усилиться лидером "РБ Лейпциг"
-
Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Россией на ЧМ-2021 по мини-футболу
-
Клиши высказался о будущем Артеты в "Арсенале"
-
В РФС ответили на претензии гендиректора "Краснодара" к судейству в игре с "Сочи"
-
Моуринью устроил скандал на пресс-конференции после поражения в римском дерби
-
Главные новости дня: 26 сентября
-
Только два клуба не теряли очки в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне
-
Директор "Краснодара" раскритиковал судейство в матче с "Сочи"
-
Победы ПСЖ и "Монако", осечки "Лиона" и "Марселя": все результаты 8-го тура Лиги 1
-
"Бетис" одержал победу над "Хетафе"
-
"Марсель" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
-
"Наполи" обыграл "Кальяри" и сохранил лидерство в Серии А
-
Симеоне просит "Атлетико" подписать хавбека "Спортинга"
-
Моуринью прокомментировал поражение "Ромы" в римском дерби
-
"На глаза наворачиваются слезы": директор "Боруссии" высказался об игре Санчо за "Манчестер Юнайтед"
-
Очередная победа "Баварии", Гладбах сильнее Дортмунда: все результаты 6-го тура Бундеслиги
-
Галицкий присутствовал на игре "Краснодар" - "Сочи"
-
Помощник Кумана прокомментировал победу над "Леванте"
-
"Реал Сосьедад", "Райо Вальекано" и "Осасуна" добыли победы в Ла Лиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20