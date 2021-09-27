"Ювентус" возобновил интерес к экс-хавбеку "Зенита"

Фото инстаграм Акселя Витселя

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель снова стал трансферной целью "Ювентуса".

По информации Calciomercato, после неудачной попытки заполучить игрока летом "старая синьора" собирается побороться за него в январе.

Итальянский клуб рассчитывает купить 32-летнего футболиста за минимальную сумму, поскольку его контракт со "шмелями" истекает по окончании сезона.

Рыночная стоимость бельгийского хавбека оценивается в 9 миллионов евро.

Напомним, что с 2012 по 2016 год Витсель выступал за питерский "Зенит".

Не пропустите: Дибала близок к продлению контракта с "Ювентусом": детали сделки. | http://soccernews.ru