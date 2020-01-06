"Ювентус" возобновил интерес к Икарди

Туринский "Ювентус" снова сделал форварда Мауро Икарди своей трансферной целью, утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, спортивный директор "старой синьоры" Фабио Паратичи рассчитывает, что звёздный аргентинец откажется оставаться в ПСЖ по окончании срока аренды и тогда действующий чемпион Италии сможет его купить.

Напомним, что права на 26-летнего нападающего принадлежат миланскому "Интеру", а парижане могут приобрести его летом за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 18 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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