"Ювентус" возобновил интерес к Икарди
Туринский "Ювентус" снова сделал форварда Мауро Икарди своей трансферной целью, утверждает Calciomercato.
По сведениям издания, спортивный директор "старой синьоры" Фабио Паратичи рассчитывает, что звёздный аргентинец откажется оставаться в ПСЖ по окончании срока аренды и тогда действующий чемпион Италии сможет его купить.
Напомним, что права на 26-летнего нападающего принадлежат миланскому "Интеру", а парижане могут приобрести его летом за 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 18 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
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|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|17
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|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Хеллас Верона
|17
|22
|11
|Болонья
|17
|22
|12
|Милан
|17
|21
|13
|Сассуоло
|18
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12