"Ювентус" возобновил интерес к Икарди

Теги ювентусинтер миланпсжмауро икардитрансферы

"Ювентус" возобновил интерес к Икарди

Туринский "Ювентус" снова сделал форварда Мауро Икарди своей трансферной целью, утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, спортивный директор "старой синьоры" Фабио Паратичи рассчитывает, что звёздный аргентинец откажется оставаться в ПСЖ по окончании срока аренды и тогда действующий чемпион Италии сможет его купить.

Напомним, что права на 26-летнего нападающего принадлежат миланскому "Интеру", а парижане могут приобрести его летом за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 18 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Сарри прокомментировал подписание "Ювентусом" Кулушевски. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля"

Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Торино Торино 18 24
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
11 Болонья Болонья 17 22
12 Милан Милан 17 21
13 Сассуоло Сассуоло 18 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов