Туринский "Ювентус" вернулся в гонку за бывшим нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "старая синьора" снова рассматривает кандидатуру уругвайца из-за проблем в переговорах по другим форвардам.

"Рома" пока не готова отпустить Эдина Джеко, поскольку не может найти ему замену, а у Луиса Суареса не получается расторгнуть контракт с "Барселоной".

В связи с этим "Ювентус" возобновил интерес к Кавани, который после ухода из ПСЖ является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что сам голеадор не намерен переходить в туринскую команду из-за своего прошлого в "Наполи".

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